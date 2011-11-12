В результате крушения вертолёта в Испании погибли два англичанина

На Балеарских островах в субботу разбился вертолёт, погибли два человека, находившихся на борту, сообщает Гражданская гвардия Испании. По предварительным данным, погибшие являются подданными Британии.

Вертолёт, пилотируемый британцами, вылетел с аэродрома Сон Бонед в муниципалитете Андраткс и спустя 30 минут исчез с экрана локатора.

По словам очевидцев, вертолёт рухнул на землю в лесистой местности и загорелся. Прибывшие на место трагедии спасательные службы и пожарные обнаружили на месте падения два обгоревших тела, сообщает радио "Маяк".

Следователи не исключают версии о том, что причиной падения вертолёта могло стать некачественное топливо. До выяснения причин катастрофы всем воздушным судам запрещена заправка на местном аэродроме.