На складе боеприпасов к западу от Тегерана при взрыве погибли 15 человек

В Иране в результате взрыва на складе боеприпасов к западу от Тегерана в субботу погибли 15 человек, число пострадавших и причина взрывов уточняется.

Ранее иранское агентство Мехр сообщило о двух взрывах в районе Шахрияр в 25 км к западу от иранской столицы, сообщил в эфире британский телеканал "Скай ньюс". На месте происшествия работают медики, пожарные, спасатели и кинологи. Кареты "скорой помощи" доставляют пострадавших в больницы.

Напомним, взрывы на военном складе прогремели в субботу и в Болгарии.