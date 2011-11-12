В Болгарии на военных складах в Габровской области прогремела серия взрывов

В Болгарии в субботу на военных складах вблизи города Севлиево и села Ловнидол в Габровской области прогремели несколько сильных взрывов. Там находились неутилизированные боеприпасы.

"Первые взрывы там прозвучали около 9 утра. Район был оцеплен полицией. Пострадавших нет. С ближайшей конной базы эвакуирована охрана и животные. Опасности для жителей Севлиево и Ловнидол нет, хотя в этих населенных пунктах чувствуется запах серы. К 14:00 здесь еще слышны взрывы", - сообщил мэр Севлиево Иван Иванов, который выезжал к месту инцидента.

По словам начальника местного управления полиции Ивана Узунова, складами давно не пользовались, там нет химических и радиоактивных веществ, сообщает ukrinform.ua.

Причины инцидента полиция будет выяснять с военными, которым принадлежали складыспустя 24 часа после последнего взрыва.