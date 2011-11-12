Из Дома ребёнка Можайской колонии в больницы вывезли оставшихся 27 детей

27 здоровых детей из Дома ребёнка можайской женской колонии, где скончалась девочка, и откуда были госпитализированы из-за вспышки распираторного заболевания 59 малышей, вывезли в больницы Московской области.

Дети вывезены по решению Роспотребнадзора и медицинского управления ФСИН России с территории колонии и размещены в медицинских учреждениях области для того, чтобы провести дизинфекциронные мероприятия во всех помещениях Дома ребёнка, сообщила представитель пресс-службы управления ФСИН по области.

"Признаков простудных заболеваний у этих детей не обнаружено", - сообщила представитель пресс-службы.

Обстановка в колонии, по её словам, сейчас находится под контролем, с матерями психологи и воспитали учреждения проводят разъяснительные беседы, сообщает РИА Новости.

О том, что ситуация взята под спецконтроль, заявлял ранее губернатор Московской области Борис Громов.

Напомним, в результате вспышки респираторного заболевания в доме матери и ребенка Можайской колонии в начале ноября были госпитализированы несколько десятков детей в возрасте от 3 месяцев до 1,5 лет, 8 ноября 11-месячная Варвара Петкевич скончалась.

СК возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника по лечебно-профилактической работе колонии майора внутренней службы Владимира Федченко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 239 УК РФ ("Халатность").

По версии следствия, Федченко ненадлежащим образом организовал медицинскую помощь и наблюдение за детьми, находившимися в Доме ребенка при исправительной колонии.