В Майкопском районе Адыгеи восстановили электроснабжение

В Адыге восстановили электроснабжение в Майкопском районе, нарушенное из-за непогоды. Частичное отключение в Майкопе произошло 10 ноября. Из-за непогоды на месте дежурят аварийно-технические бригады электросетей.



Информация о том, что произошло частичное отключение в городе Майкоп и 13 населённых пунктах Майкопского района, поступила 10 ноября в 8:40 мск. Без света остались 27 тыс. 617 человек, передает РБК. Причиной порывов электросетей стало налипание мокрого снега на провода.