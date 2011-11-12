В Чечне уничтожили боевика, находившегося в федеральном розыске

В Чеченской республике в результате спецоперации был уничтожен участник НВФ, находящийся в федеральном розыске. Боевик был блокирован в окрестностях села Агишты Шалинского района в лесном массиве.



По громкой связи ему предложили сложить оружие и сдаться. Однако он открыл огонь и в ходе перестрелки был уничтожен, передает «Интерфакс». Личность ликвидированного боевика установлена - это Рукман Эдиев. Эдиев находился в федеральном розыске за совершение особо тяжких преступлений.

Ранее АН сообщали о том, что почти половина россиян считает бюджетные дотации Чечне слишком большими. Чересчур много бюджетных средств тратится на республику, полагают 42% россиян.