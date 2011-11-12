Транспортный самолет Ил-76 совершил аварийную посадку в Северной Осетии, а не в Дагестане, как сообщалось ранее. Путаница произошла в связи с тем, что в Моздокском районе Северной Осетии есть село Кизляр.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Транспортный самолет в пятницу сел сразу после вылета в аэропорте Северной Осетии.Полевой аэропорт в дагестанском городе Кизляре не приспособлен для посадки таких самолетов. Ранее АН сообщали о том, что в Дагестане совершил аварийную посадку транспортный военный самолет ИЛ-76. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.