В Омске легковушка столкнулась с фурой

В Омской области легковой автомобиль "ВАЗ-21099" столкнулся с фурой "Scania-G380". Авария произошла в пятницу вечером на федеральной трассе "Тюмень-Омск". В результате ДТП погибли 4 человека.



По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля , следуя в направлении Тюмени, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с большегрузным автомобилем "Scania-G380". Водитель и 3 пассажира "Жигулей", один из которых ребенок 2010 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, передает РИА Новости.