Глава МВД Мексики погиб в авиакатастрофе
11 ноября 2011, 23:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Мексике вечером пятницы министр внутренних дел страны Франсиско Мора погиб в результате катастрофы вертолёта, сообщил представитель правительства.
Машина рухнула во время перелёта из столицы в расположенный в центральной части страны штат Морелос. Там у главы министерства были запланированы встречи с губернатором и членами Верховного суда.
С министром также летели его заместитель Фелипе Самора и координатор министерства по взаимодействию с СМИ Хосе Альфредо Гарсия, которые погибли, сообщает издание El Universal. О судьбе пилотов сведений нет.
По предварительным данным, причиной катастрофы стал туман.