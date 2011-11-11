Глава МВД Мексики погиб в авиакатастрофе

В Мексике вечером пятницы министр внутренних дел страны Франсиско Мора погиб в результате катастрофы вертолёта, сообщил представитель правительства.

Машина рухнула во время перелёта из столицы в расположенный в центральной части страны штат Морелос. Там у главы министерства были запланированы встречи с губернатором и членами Верховного суда.

С министром также летели его заместитель Фелипе Самора и координатор министерства по взаимодействию с СМИ Хосе Альфредо Гарсия, которые погибли, сообщает издание El Universal. О судьбе пилотов сведений нет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал туман.