Эхо двойной трагедии в Норвегии: глава минюста ушёл в отставку

Министр юстиции Норвегии Кнут Стурбергет в пятницу подал в отставку. На его решение повлияла общественность, на протяжении нескольких месяцев требовавшая от него объяснений по поводу двойного теракта, в котором в июле погибли 77 человек.

Кресло министра юстиции Норвегии займет экс-министр обороны страны Грете Фарему. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр страны Йенс Столтенберг, передаёт радио "Маяк". По его словам, перед Фарему будут стоять задачи реорганизации министерства. В частности, совершенствование мер экстренного реагирования.

Напомним, 22 июля, около 18:00 мск в деловом центре Осло произошел мощный взрыв,жертвами атаки в Осло стали несколько членов правительства. Практически одновременно с этим взрывом мужчина, одетый в форму норвежской полиции, открыл огонь по участникам молодежного сбора Норвежкой рабочей партии, которое проходило на острове Утойя, расположенном в море недалеко от Осло.

По данным норвежских телеканалов, в момент нападения на юношей и девушек молодежного лагеря на острове Утойя должен был находиться премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг: Столтенберг должен был выступить перед жителями лагеря с речью. Однако визит Столтенберга на остров Утойя был перенесен. На острове пострадали около 80-ти человек.