В Саратове автобус столкнулся с маршруткой, пострадали 3 человека

В Саратове автобус столкнулся с маршруткой. Пострадали три человека. Авария произошла в 09.25 мск в районе железнодорожного вокзала на пересечении улиц Московской и Аткарской.



Пострадавшие были госпитализированы. По данным МЧС Росии, столкнулись междугородний автобус №284 "Энгельс-Саратов" и маршрутное такси Mercedes городского маршрута №10. Пострадавшие - три девушки 18, 21 и 29 лет. У одной из них перелом руки, две других госпитализированы с диагнозом черепно-мозговая травма, передает РИА Новости.