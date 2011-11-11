В Харьковской области Украины перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек

В Харьковской области Украины перевернулся микроавтобус. Пострадали восемь человек. Авария произошла в четверг на 607 километре автодороги Киев - Харьков - Довжанский (Изюмский район).



По данным ГАИ МВД Украины, водитель автомобиля Volkswagen lT35 не справился с управлением. Микроавтобус выехал на полосу встречного движения и перевернулся. В результате ДТП восемь пассажиров микроавтобуса получили ранения и были доставлены в больницу города Изюм, передает РИА Новости.