В Пермском крае легковушка провалилась под лед

В Пермском крае под лед провалился легковой автомобиль, в котором находились пять человек. Инцидент произошел на реке Пожва Юсьвенского района. Один человек утонул. Остальные смогли добраться до берега.



Авария произошла вечером в четверг. Компания решила переехать с одного берега залива на другой, сократив путь. Автомобиль выехал на лед с риском для жизни пассажиров. Толщина льда едва достигала 14 см. Лед не выдержал, и на расстоянии 100 метров от берега автомобиль провалился в воду. Глубина в заливе реки Пожва приблизительно девять метров, передает РИА Новости.