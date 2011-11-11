На Гавайях во время экскурсии разбился вертолет с туристами, погибли 5 человек

На Гавайях во время экскурсии потерпел крушение вертолет с американскими туристами. Инцидент произошел на острове Молокаи, входящем в состав Гавайского архипелага.Погибли пять человек. Вертолет принадлежал компании Blue Hawaiian Helicopters, сообщает Associated Press. Вертолет перевозил туристов, которые прибыли с материковой части США. Машина рухнула на землю и взорвалась. Причины произошедшего и тип разбившегося вертолета неизвестны.