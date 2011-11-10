В Чехии на авиазаводе неизвестный застрелил двоих и покончил с собой

В Чехии неизвестный в четверг открыл стрельбу на авиационном заводе, принадлежащем российской "Уральской горно-металлургической компании", по уточненным данным погибли два человека и сам нападавший.

Инцидент произошел на предприятии Aircraft Industries в городе Куновице на юго-востоке страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. Представитель городских правоохранительных органов Яна Бартикова сообщила, что сам стрелявший также погиб, покончив жизнь самоубийством, передаёт РИА Новости.

О личности стрелка и его возможных мотивах ничего не сообщается.Aircraft Industries, которое, по данным агентства, контролируется "Уральской горно-металлургической компанией", выпускает грузовые самолеты L140.