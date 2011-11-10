В центре Москвы задержаны 20 мигрантов с поддельными документами

В центре Москвы в ходе проверки полиции и ФМС выселенного дома по адресу: ул.Тверской бульвар, дом 17, корп.4 в четверг выявлено более 20 иностранных мигрантов. Пресс-секретарь ФМС Залина Корнилова заявила, что в ходе операции были задержаны 10 нелегалов.

По ее словам, у половины мигрантов документы были в порядке, была постановка на миграционный учет. У десяти - обнаружены поддельные документы. Они задержаны. По данным представителя ФМС, иностранцы жили в доме, который был давно выселен и в настоящее время принадлежит юридическому лицу, передает Интерфакс.

В ГУ МВД по Москве сообщили о 20 задержанных.

Напомним, 10 ноября президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты, приезжающие в Россию, должны соблюдать законы и вести себя подобающе, знать русский язык.

Мэр Сергей Собянин попросил у президента полномочий для контроля над мигрантами в Москве.



