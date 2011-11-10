В столице республики Коми судебные приставы выселили из общежития кота

Сотрудники отдела судебных приставов по городу Сыктывкару выселили из общежития кота, который в течение двух лет проживал один в комнате, сообщает в четверг официальный сайт управления ФССП по Коми.

Кота выселили в рамках исполнения распоряжения об освобождении незаконно занимаемого помещения в общежитии сыктывкарского профучилища. В документах было указано, что одна из комнат общежития оформлена на местную жительницу и ее несовершеннолетнюю дочь.

"В ходе исполнительных действий было установлено, что должники по указанному адресу не проживают уже более двух лет, свое имущество они вывезли, а не освобождают комнату лишь потому, что в ней живет их трёхлетний кот. Как пояснила гражданка Г., кот имеет довольно скверный нрав и не может ужиться ни с кем, кроме нее. Поэтому они не находили иного выхода из сложившейся ситуации, кроме как содержать его в комнате общежития," - сообщает сайт ведомства.

Когда приставы приехали в общежитие, они застали там хозяйку вместе с котом. Женщина подписала все необходимые бумаги, ключи от комнаты переданы коменданту общежития, исполнительное производство окончено.

Теперь женщине придется решить вопрос дальнейшего проживания кота.