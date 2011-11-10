Очередное ДТП в Брянске: Насмерть в праздник разбились двое полицейских

В Брянске двое полицейских в свой профессиональный праздник 10 ноября разбились насмерть в результате ДТП. Около 17:00 мск в Володарском районе Брянска водитель автомобиля Renault Megane не справился с управлением и съехал в кювет.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате автоварии водитель и пассажир иномарки погибли на месте, передает Интерфакс. Погибшие являются сотрудниками правоохранительных органов. Подробности ДТП выясняются.

Напомним, 7 октября 2011 года днем подозреваемая 20-летняя жительница города Брянска Ирина Добржанская, управляя автомашиной марки "Volkswagen Passat" , двигаясь по Московскому проспекту города, совершила ДТП. В результате погибла трехлетняя девочка и пострадала мать ребенка.

В Брянске еще одно ДТП, в котором под колеса автомобиля женщины-водителя на пешеходном переходе попала 13-летняя девочка, произошло 18 октября. Ребенок получил травму головы.

5 ноября автомобиль "Волга", за рулем которого находился старший лейтенант полиции, сбил пенсионерку на пешеходном переходе. 82-летнюю женщину, пострадавшую в ДТП, доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.