1 младенец из Можайской колонии - в реанимации, состояние 40 - средней тяжести

Один ребёнок из подмосковного Дома малютки Можайской женской колонии, который был госпитализирован в связи с инфекцией, в четверг находится в реанимации, состояние остальных детей - средней тяжести.

"Один ребёнок у нас находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Сейчас к нам приехали специалисты из МОНИКИ и УФСИН, которые осматривают детей и дают оценку их состояния", - сказала сотрудница Можайской центральной районной больницы РИА Новости. По её словам, в Можайской ЦРБ на данный момент находится 20 детей, еще по 4-5 детей прошлой ночью были госпитализированы в больницы Одинцова, Наро-Фоминска и Рузы.

Согласно информации Следственного комитета России, с инфекционными заболеваниями госпитализирован 31 ребенок в возрасте от трех месяцев до 1,5 лет.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) Владимир Маркин сообщил, что по факту смерти младенца возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей " (часть 2 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция - три года заключения.

Смерть ребёнка, 11-месячной Варвары Петкевич наступила 8 ноября от легочной недостаточности, развившейся в результате двусторонней гнойной пневмонии, привел Маркин заключение судебно-медицинского исследования.