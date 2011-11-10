Оперного певца Николая Горбача обнаружили мертвым

Тело оперного певца Николая Горбача было обнаружено на Ладожском озере в четверг, 10 ноября, во время поисково-спасательной операции. Супруга актера ранее заявила, что 8 ноября он с родственником отправился на рыбалку на Ладогу и не вернулся.

Вместе со своим родственником Горбач собирался снимать сети на озере, рядом с поселком Кириково в Волховском районе. Не вернулись с рыбалки оба мужчины. Тело родственника артиста было обнаружено на день раньше, moscow-post.ru. Тела мужчин опознаны и отправлены родственникам.



Николай Горбач служил в Астраханском академическом музыкальном театре.