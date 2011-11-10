Пассажир на высоте 8 км пытался открыть дверь самолёта, чтобы поговорить с Богом

Пассажир самолёта, летевшего над территорией Египта из курортного Шарм-эш-Шейха в Каир, в ночь на четверг пытался во время полёта на высоте 8 тысяч метров открыть дверь и поговорить с Богом.

На борту лайнера находилось около 150 человек, в том числе иностранцы. Злоумышленнику помешали пассажиры и сотрудник сил безопасности, которым удалось связать молодого человека.

Сам гражданин Египта Абдалла Сейид Ахмед, выпускник коммерческого колледжа рассказал, что неделю назад потерял хорошую работу и возвращался в родную деревню, передаёт РИА Новости. Однако во время полета от переживаний у него произошел нервный срыв, и он решил, находясь так близко к Богу, открыть дверь самолета, чтобы воззвать к его помощи

Дело готовятся передать в суд. С задержанным беседуют психиатры.