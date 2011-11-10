В Тольятти в четверг спасатели ликвидировали крупное возгорание в одном из автосалонов города, пострадавших нет, сообщил руководитель пресс-службы управления МЧС по Самарской области Михаил Метёлкин.

На улице Транспортной в Автозаводском районе произошло возгорание в трехэтажном здании автосалона. Возгорание началось на крыше. Площадь охваченная огнём составила 450 квадратных метров. С места пожара было эвакуировано 50 человек.

Пожар ликвидирован. Идет проливка конструкций здания, пострадавших нет.

"Автомобили мы успели все вывезти из салона. Теперь будем подсчитывать ущерб, нанесенный зданию", - сказал президент холдинга "АвтоТрейд" Владимир Яркин, которому принадлежит данный автосалон, сообщает РИА Новости.

Холдинг "АвтоТрейд" является крупной дилерской сетью по продаже автомобилей ВАЗ в регионах России.