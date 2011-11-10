В Дагестане пассажирская "Газель" столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Авария произошлав в четверг на 789-м километре федеральной автодороги "Кавказ" возле населенного пункта Шамхал.



По предварительным данным, в результате ДТП погибли четыре человека, передает РИА Новости. В результате столкновения микроавтобус загорелся. Сообщение об аварии поступило на пульт старшего оперативного дежурного МЧС в 12.15 по мск. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа главного управления МЧС по Дагестану в составе четырех человек и двух пожарных расчетов.