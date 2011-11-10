Сильный пожар в Тольятти, из автосалона на Транспортной эвакуированы 50 человек
10 ноября 2011, 14:30 [ «Аргументы Недели. Тольятти» ]
В Автозаводском районе города Тольятти в четверг спасатели ликвидируют крупное возгорание в одном из автосалонов, сообщил руководитель пресс-службы управления МЧС по Самарской области Михаил Метёлкин.
"Сигнал о возгорании поступил в 12.49 мск. На улице Транспортной в Автозаводском районе произошло возгорание в трехэтажном здании автосалона. Площадь возгорания - 450 квадратных метров. С места пожара эвакуировано 50 человек", - сказал собеседник агентства РИА Новости.
В тушении огня участвуют девять единиц спецтехники. Данных о пострадавших пока нет.