Дело Садовничего и Руденко: Таджикистан ответил России

Генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзода призывает не придавать "политическую окраску" делу пилотов Владимира Садовничего и Алексея Руденко. 8 ноября они были приговорены к тюремному заключению.



"Происшествие является обычным преступлением" и "не имеет "политического характера", - заявил Салимзода, передает "Интерфакс". Ранее Министерство иностранных дел России назвало приговор Садовничему и Руденко "политически ангажированным" и "крайне суровым". Кроме того, на сайте российского внешнеполитического ведомства появилось сообщение о телефонном разговоре главы МИДа Сергея Лаврова с его таджикским коллегой. Как следовало из пресс-релиза, Лавров назвал приговор летчикам необоснованным.



Свое внимание на дело Садовничего и Руденко обращал и президент России Дмитрий Медведев. По его словам, "решение по этому делу вызывает большое количество вопросов - как с точки зрения самого состава преступления, так и с точки зрения того, как этот процесс проходил".