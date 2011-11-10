В Тульской области микроавтобус врезался в фуру, пострадали 11 человек

В Тульской области микроавтобус Volkswagen столкнулся с фурой Scania, пострадали 11 человек. ДТП произошло утром в четверг на первом километре автодороги "Крым - Новогурово".



По данным ГАИ, автобус перевозил 19 рабочих предприятия "Гурово-бетон". Volkswagen наехал на стоящую фуру. Грузовая машина стояла на проезжей части без габаритных огней. Пострадали 11 пассажиров автобуса, передает РИА Новости.