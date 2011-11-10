В Краснодарском крае и в Адыгее ураган оставил без света более 11 тысяч человек

В ряде районов Краснодарского края и в Адыге ураган оставил без света около 11 тысяч человек. Энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за порывистого ветра и мокрого снега.



Об этом в четверг сообщила руководитель пресс-службы компании "Кубаньэнерго" Оксана Левицкая, по ее словам, по состоянию на 8:00 мск, без света оставались 10 тысяч 800 человек, а также три социально-значимых объекта. Работы ведутся в оперативном режиме, в основном, в северных районах Краснодарского края и Майкопском районе Адыгеи.



Оксана Левицкая рассказала, что в среду после обеда в ряде районов поднялся ветер скоростью до 20 м/секунду, а затем начался дождь, впоследствии перешедший в мокрый снег. В результате чего произошли обрывы воздушных линий связи электропередачи.



В свою очередь, компания "Кубаньэнерго" сообщила в своем пресс-релизе, что в настоящее время возобновляется подача электроэнергии в Каневском, Тихорецком, Белоглинском, Апшеронском, Выселковском, Кореновском, Тбилисском, Белореченском, Курганинском районах Кубани, Майкопском и Гиагинском районах Адыгеи. По данным компании, на 16:00 мск среды без электроснабжения оставались около 25 тысяч человек, через два часа, благодаря усилиям энергетиков, обесточенными оставались 16,3 тысяч потребителей, передает Интерфакс.