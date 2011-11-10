В подмосковном Щелково мужчина взорвал гранату у жилого дома

В Подмосковье житель города Щелково взорвал гранату возле жилого дома. В результате взрыва были повреждены два автомобиля. Инцидент произошел еще во вторник вечером у дома №17 на улице Космодемьянской.



Взрывной волной были повреждены две припаркованные машины, принадлежащие жильцам дома. Мужчина задержан. Пострадавших нет, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).



В ночь на среду в Щелково подожгли фасад здания избирательного штаба местного отделения партии "Единая Россия". Штаб единороссов в подмосковном Щелково находится на Кооперативной улице.