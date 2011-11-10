В Египте прогремел взрыв на участке газопровода, идущего в Израиль

В Египте прогремел мощный взрыв на участке крупного газопровода, по которому топливо поставляется в Израиль и Иорданию.Взрыв на участке газопровода, расположенном в 30 км от г.Эль-Ариш, организовала группа боевиков.



В настоящее время на месте взрыва бушует пожар, передает РБК. В организации теракта подозреваются экстремистские группировки, действующие на Синайском полуострове. Предположительно, боевики имеют связи с "Аль-Каидой".