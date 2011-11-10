На востоке Москвы ночью горели 6 автомобилей

На востоке Москвы минувшей ночью неизвестные подожгли 6 автомобилей. Три автомобиля сгорели полностью и еще три повреждены. Инцидент произошел недалеко от МКАД.



Автомобили горели на парковке у дома 31б на Вешняковской улице около 5 утра, передает РИА Новости. Пожарные, прибывшие на место ЧП, быстро ликвидировали возгорание. От огня удалось отстоять несколько машин. Полиция не исключает, что причиной пожара мог стать поджог.

В ночь на 7 ноября в Москве сгорели три автомобиля. Около трех утра у дома 85 на Проспекте мира сгорели микроавтобус Chevrolet и стоявший рядом внедорожник Audi. А в 4 утра сгорел Mercedes на Кутузовском проспекте.