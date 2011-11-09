На востоке Москвы столкнулись Opel и BMW, пострадали 2 человека

В Москве произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадали два человека. Авария произошла вечером в среду на пересечении шоссе Энтузиастов и Новогиреевской улицы.



Столкнулись автомобили Opel и BMW. В результате аварии произошел разлив топлива. Девушка - водитель Opel была госпитализирована, водителю BMW оказали медицинскую помощь на месте, передает Интерфакс. На место происшествия прибыли машина "скорой помощи" и сотрудники ГИБДД.