На юге Москвы сержант полиции сбил женщину-пешехода

На юге Москвы сержант полиции сбил женщину на юге Москвы. Инцидент произошел в среду вечером на улице Дорожная у дома 15. Женщина была госпитализирована с переломом предплечья.



Нарушитель ПДД - сержант полиции, сотрудник комендантского полка УВД по ЮАО, передает «Интерфакс». Сотрудник будет уволен, кроме того, в отношении его руководителей будет проведена проверка, по результатам которой они будут привлечены к ответственности, сообщает ГУ МВД по Москве.