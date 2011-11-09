В Самарской области автобус столкнулся с грузовиком

В Самарской области автобус ЛИАЗ столкнулся с фурой. ДТП произошло в среду в городе Новокуйбышевск. Пострадали два человека. Авария произошла на автодороге, проходящей через промзону.



По предварительной версии, водитель ЛИАЗа неверно выбрал скоростной режим, передает РБК. В результате этого он не справился с управлением и врезался в стоящий у правого края проезжей части автомобиль Volvo с полуприцепом. Пострадали два пассажира автобуса. Они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.