В Подмосковье в ночь на среду подожгли фасад здания избирательного штаба местного отделения партии "Единая Россия" в городе Щелково. Штаб единороссов в подмосковном Щелково находится на Кооперативной улице.



Так утверждает московское областное региональное отделение партии власти, передает РИА Новости. Правоохранительные органы подтверждают факт пожара, но в качестве его причины называют замыкание электропроводки. Свидетелем происходящего был сторож, заявил руководитель исполкома Виктор Мышляев. Во время тушения пожара пострадал один из кабинетов.



Это не первый скандал, связанный с предстоящими выборами. Ранее в среду АН сообщали о том, что в списках кандидатов в депутаты Государственной Думы обнаружили несколько десятков человек с погашенными судимостями.



