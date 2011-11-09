На трассе М-5 между Рязанью и Челябинском из-за гололедицы много ДТП (ВИДЕО)

Дождь и первый снег повлияли на дорожную обстановку в нескольких регионах центральной России, в том числе на Рязанскую область.



На регион обрушилась сильнейшая метель. Дороги покрылись скользкой коркой из снега и льда. Сотни фур застряли на трассе М-5 между Рязанью и Челябинском. Тяжелые машины буксуют, большинство водителей съезжают на обочины, не рискуя двигаться дальше.



Гололедица спровоцировала многочисленные ДТП. Чудом не улетел в кювет автовоз: чтобы отбуксировать машину с проезжей части, пришлось вызывать трактор из ближайшего села.

Совершенно неожиданно наступившая зима, застала врасплох и Москву. Накануне в столице зарегистрировано 1884 мелких аварии, что на 200 больше, чем в понедельник.