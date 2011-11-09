В Воронеже локомотив врезался в пассажирский вагон, 10 пострадавших
9 ноября 2011, 11:25 [ «Аргументы Недели. Воронеж» ]
В Воронеже утром в среду около 05.00 мск на железнодорожном вокзале маневровый локомотив столкнулся с хвостовым пассажирским вагоном поезда Новосибирск-Белгород.
Скорость локомотив, направленного для того, чтобы отцепить и отогнать несколько вагонов от от этого поезда, при столкновении была небольшой, поэтому серьезных последствий удалось избежать по версии пресс-службы ЮВЖД.
Незначительно пострадали 10 человек, упавших с полок.
Другой источник в правоохранительных органах региона сообщает о семерых госпитализированных.
"В результате инцидента шесть человек с ранениями легкой степени тяжести доставлены в одну из городских больниц, еще один - в средней степени тяжести, с травмой лица доставлен в специализированную глазную клинику", - отметил собеседник Интерфакса.
Он добавил, что получивший повреждения поезд Новосибирск-Белгород уже добрался до места назначения.
Причины происшествия расследует специальная комиссия под руководством начальника Юго-Восточной железной дороги Анатолия Володько.