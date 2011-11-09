В колонии Челябинска 82 зэка порезали себе руки, не желая делать зарядку

В челябинской исправительной колонии №2 более 80 заключенных порезали себе руки в знак протеста против режима, в среду начальник пресс-службы главного управления ФСИН РФ по региону Иван Мишанин.

"Около 20.00 понедельника 82 заключенных колонии строгого режима №2 нанесли себе незначительные порезы предплечий. Иных противоправных проявлений со стороны осужденных не было", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

По его словам, всем осужденным оказана медицинская помощь без хирургического вмешательства. Сейчас состояние осужденных удовлетворительное, жалоб не поступало.

Причиной инцидента стало недовольство режимом содержания, а именно нежелание осужденных передвигаться строем, выполнять зарядку, - сообщил Мишанин.

По данным ФЧИН, во вторник колонию посетил челябинский омбудсмен Алексей Севастьянов, челябинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и общественный наблюдательный комитет. Они встретились с осужденными и разъяснили им положения законодательства в части их прав и обязанностей.