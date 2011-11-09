В Мюнхене госпитализированы 93 человека, пострадавшие от неизвестного газа

В Германии почти 100 человек накануне пострадали в результате распыления неизвестного газа на улице Мюнхене. Были госпитализированы 93 человека, в том числе трехмесячный младенец.



В момент распыления газа у прилавка киоска с шаурмой находилось множество школьников, собиравшихся купить себе обед, сообщает в среду сайт баварской газеты Tageszeitung.

"Неожиданно все школьники начали кашлять, из их глаз полились слезы", - рассказывает продавец Халед Али. К месту инцидента прибыли спасатели, пожарные и санитары, сообщает РИА Новости.

Специально созданная комиссия выясняет, какой именно газ применил злоумышленник.