Движение транспорта на северо-западе Москвы затруднено из-за ДТП

В Москвае движение автомобилей на Ленинградском проспекте при выезде на Волоколамское шоссе сегодня утром сильно затруднено из-за ДТП и разлития бензина.

По данным представителей правоохранительных органов, автомобиль "Волга" на Ленинградском проспекте при выезде на Волоколамское шоссе в сторону Московской области наскочил на разделительный бордюр. В результате ДТП произошел разлив бензина на площади 2 кв. метра. На место происшестия прибыли соответствующие службы.