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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

9 ноября 2011, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0. О жертвах и разрушениях сообщений пока не поступало, предупреждения о цунами не объявлялось. Подземные толчки были зафиксированы в 111 км от города Иваки и в 214 км от Токио.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.
Напомним,  около 20 тысяч человек стали жертвами мощнейшего землетрясения в марте 2011 года.

Произошло землетрясение магнитудой 9,0, после чего на побережье страны обрушилось цунами. В результате землетрясения произошла авария на АЭС "Фукусима-1": несколько взрывов и утечка радиации.

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