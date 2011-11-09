В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0. О жертвах и разрушениях сообщений пока не поступало, предупреждения о цунами не объявлялось. Подземные толчки были зафиксированы в 111 км от города Иваки и в 214 км от Токио.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.

Напомним, около 20 тысяч человек стали жертвами мощнейшего землетрясения в марте 2011 года.



Произошло землетрясение магнитудой 9,0, после чего на побережье страны обрушилось цунами. В результате землетрясения произошла авария на АЭС "Фукусима-1": несколько взрывов и утечка радиации.