В Москве накануне предъявлено официальное обвинение активисту движения "Другая Россия" Дмитрию Путенихину, который облил водой прокурора в знак протеста против приговора по делу о беспорядках на Манежной площади.

Путехину вменяют угрозу применения силы в отношении представителя власти, за что его могут посадить на 2 года.

Адвокат активиста Светлана Сидоркина полагает, что это не окончательный вариант развития событий.

"Как мне объяснил следователь, действия Дмитрия Путенихина могут быть переквалифицированы, а также дело может быть прекращено. Это не окончательный вариант обвинения, сейчас идет расследование," - сообщила адвокат Интерфаксу.

Напомним, Дмитрий Путехин плеснул в лицо прокурору водой из бутылки после вынесения приговора пятерым фигурантам дела о беспорядках на Манежной площади, которым дали от 2 до 5,5 лет колонии, когда гособвинитель вышел к журналистам рассказать о процессе.

По сообщениям из Генпрокуратуры, Путенихин крикнул вслед "Смерть прокурору" и попытался скрыться. Сам активист рассказал потом СМИ, что этот жест был экспромтом и кричал он при этом "Не забудем, не простим".

1 ноября Путенихин был арестован на два месяца.