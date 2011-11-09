Супруги покончили с собой, потеряв обеих дочерей в разных ДТП

В Забайкалье в поселке Ключевский Могочинского района покончили с собой супруги 1964 и 1963 годов рождения. Тела самоубийц были обнаружены 7 ноября 2011 года в помещении бани одного из домов расположенных в поселке.

В ходе расследования инцидента в самом доме обнаружена предсмертная записка. Муж и жена просят никого не винить в своей смерти и не представляют своей жизни без детей. В ходе дальнейшего рассделования было установлено, что у потерпевших в разных ДТП в этом году погибли две дочери. две дочери и 1995 года рождения, которые погибли в разное время при совершении ДТП.

Старшая дочь, 1986 г.р., находясь на 7 месяце беременности, вместе с мужем 28 марта ехала в автомашине, по пути следования в Чернышевском районе попала в ДТП и погибла вместе со своим нерожденным ребенком. А совсем недавно 4 ноября младшая дочь потерпевших, на машине попала в ДТП, в результате которого скончалась. Девочке было 16 лет. Об этом сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.