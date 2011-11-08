В тульской больнице МВД повесился милиционер, ушедший на пенсию
8 ноября 2011, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
В Тульской области на петле из ремня повесился бывший сотрудник правоохранительных органов, ушедший на пенсию. Инцидент произошел в медсанчасти областного УМВД. Проводится доследственная проверка.
Тело 56-летнего мужчины, висящим в петле из ремня, было найдено на лестничной площадке терапевтического отделения медсанчасти во вторник, передает "Интерфакс".
Это далекой не первый случай суицида среди сотрудников правоохранительных органов. Накануне стало известно о том, что в Архангельской области покончил с собой заместитель главы областного управления Госнаркоконтроля. А 24 октября на юго-востоке Москвы сотрудник МВД России застрелился на АЗС, расположенной на 5-й Кабельной улице.