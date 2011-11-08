В Саратове из-за неполадок в двигателе сняли с рейса самолет Як-42

В Саратове авиакомпания "Саратовские авиалинии" сняла с рейса в Москву самолет Як-42. Инцидент произошел в понедельник. Самолет был снят с рейса из-за неполадок в двигателе.



Як-42должен был вылететь из саратовского аэропорта в 6:50, пишет "Комсомольская правда". За несколько минут до взлета оказалось, что датчик топлива на нуле. Пилот высадил пассажиров. Причиной показаний датчика оказалось протекание топлива из дренажной системы левого двигателя.



Самолеты Як-42 привлекают повышенное внимание СМИ после авиакатастрофы 7 сентября 2011 года под Ярославлем, в которой погиб полный состав хоккейной команды "Локомотив".