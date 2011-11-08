Пригород Санкт-Петербурга Пушкин остался без света из-за аварии на подстанции. Авария произошла вечером во вторник. В домах многих жителей нет света, воды, отключено отопление.



По данным ОАО "Ленэнерго", произошло аварийное отключение и в настоящее время ведутся восстановительные работы. На какой подстанции произошла авария и когда закончатся работы неизвестно, передает РИА Новости. По информации петербуржцев, света нет и в соседнем пригороде - Павловске.