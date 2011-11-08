В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 6 человек

В Ивановской области автобус "Богдан" столкнулся с грузовиком "МАЗ". Авария произошла во вторник вечером в районе населенного пункта Бибирево. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса.



По данным ГУМЧС по Ивановской области, автобус следовал по маршруту Приволжск - Иваново. В результате столкновения автобус съехал в кювет. Пострадали шесть из восьми пассажиров, передает РИА Новости. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Ивановскую областную клиническую больницу и в 7-ю городскую больницу Иваново.