В Брянске грузовик сбил школьницу на пешеходном переходе

В Брянске грузовик сбил 16-летнюю школьницу на регулируемом пешеходном переходе. Авария произошла накануне около 17.10 по мск на перекрестке улицы Красноармейской и улицы Луначарского.



Школьница попала под колеса машины ГАЗ-3309 на регулируемом пешеходном переходе. Об этом РИА Новости сообщил инспектор управления ГИБДД региона Александр Силин. Автомобиль ГАЗ-3309 двигался по улице Луначарского со стороны улицы Софьи Перовской. В результате аварии девочка была госпитализирована с переломом левой голени и сотрясением головного мозга.