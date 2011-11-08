В порту Архангельска сгорело 20 тысяч кубометров круглого леса (ВИДЕО)

Собственник лесоматериалов - Соломбальский ЦБК - сообщил, что в речном порту Архангельска огонь уничтожил около 20 тысяч кубометров круглого леса. Пожар на складе лесоматериалов на территории архангельского речного порта, бушевавший с воскресенья, ликвидирован накануне в 22:30 по московскому времени.

В Главном управлении МЧС России по Архангельской области сообщили, что дознаватели устанавливают причину возгорания. Но пока говорить о каких либо версиях случившегося преждевременно.

Напомним, возгорание на складе лесоматериалов, где хранилось в штабелях около 96 тысяч кубометров бревен, возникло днем в воскресенье. Пожару сразу же был присвоен третий, максимальный для архангельского пожарного гарнизона номер сложности.

К борьбе с огнем были привлечены практически все силы и средства пожарных частей Архангельска - 89 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара достигала восьми тысяч квадратных метров.