В Ингушетии совершено покушение на старшего прокурора Михаила Льянова

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры.

По данным следствия, 7 ноября примерно в 19 часов 15 минут в Назрани неизвестные лица, передвигавшиеся на автомашине, выстрелили из автоматического огнестрельного оружия в старшего прокурора отдела обеспечения собственной безопасности и физической защиты республиканской прокуратуры 35-летнего Михаила Льянова, находившегося за рулем автомашины марки «Ауди», сообщает Следственный Комитет.

В результате обстрела Льянову причинено огнестрельное ранение левого предплечья, с которым он доставлен в лечебное учреждение.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, его совершивших.