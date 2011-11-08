Командир экипажа и бортпроводница уличены в употреблении марихуаны

Командир экипажа и бортпроводница рейса № 758 авиакомпании "Якутия" уличены в употреблении марихуаны перед рейсом.

Об употреблении членов экипажа самолета наркотиков выяснилось в ходе медицинского осмотра перед вылетом самолета из Магадана в Москву. Это произошло еще в октябре. Информация передана в Магаданскую транспортную прокуратуру и в Управление ФСБ по Магаданской области, передает Интерфакс. Проводится расследование.